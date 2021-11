Circolazione, si cambia: dal 1° dicembre via Sannicandro e via Adelfia saranno a senso unico

Dal 1° dicembre via Sannicandro e via Adelfia saranno a senso unico di marcia. Lo ha disposto con una ordinanza il comandante della Polizia Locale, Nicola Dentamaro, dando seguito ad una direttiva della sindaca Maria Pia Di Medio. Per quanto riguarda via Sannicandro, il senso unico di marcia è stato disposto all’ingresso del paese, dalla rotatoria fino all’intersezione con via Adelfia. Su via Adelfia, invece, il senso unico sarà in uscita, in direzione cimitero comunale, fino alla rotatoria di via Carafa. In virtù di questo cambiamento, sarà soppressa la fermata dei bus della Sita su via Sannicandro, ma non è stata ancora decisa la nuova collocazione (gli utenti dovranno utilizzare nel frattempo la fermata di piazza Dante). Sono previsti, inoltre, lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e degli attraversamenti pedonali sulla rotatoria di via Carafa. Con un’altra ordinanza, ad ottobre scorso, era stato istituito il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate nel centro urbano, con una deroga per quei veicoli impegnati nelle operazioni di carico e scarico, adibiti ai servizi di emergenza e di polizia e destinati al trasporto passeggeri con fermate previste nell’ambito urbano.