Consiglio d'Istituto del "Perotti-Ruffo": seggi aperti domenica e lunedì

Oggi e domani si vota per il rinnovo del Consiglio d'Istituto del Comprensivo "Perotti Ruffo". I seggi elettorali saranno aperti domenica 28 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 30 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Le operazioni di voto si svolgeranno nei seguenti plessi: Scuola Primaria "Via Convento", Scuola dell'Infanzia "Via Capitano Galietti", Scuola Primaria "Via Gramsci", Scuola Secondaria di primo grado "V. Ruffo".

Qui le modalità di voto. Per la componente genitori sono due le liste che si contrappongono: la Lista n. I «L'educazione è cosa di cuore» (qui i componenti) e la lista n. II “Una scuola in Rel-Azione” (qui i componenti). Lo spoglio delle schede avrà inizio lunedì 29 novembre a partire dalle ore 14.