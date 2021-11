L'arcivescovo Satriano a Cassano, un messaggio di speranza alla comunità: «Nulla ti turbi»

Con «discrezione e fraternità». Così oggi è giunto a Cassano monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo della Diocesi di Bari-Bitonto. Prima visita nel nostro paese per il successore di monsignor Francesco Cacucci, alla guida della diocesi pugliese dall'ottobre scorso. Il vescovo è stato accolto dalla comunità cristiana della parrocchia Santa Maria Assunta nella prima Domenica di Avvento. Una visita annunciata solo in settimana e che proseguirà giovedì prossimo, quando monsignor Satriano incontrerà i fedeli della parrocchia Santa Maria delle Grazie. Presente alla celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo e concelebrata da don Francesco Gramegna e da don Nicola Boccuzzi, anche la sindaca Maria Pia Di Medio e i rappresentanti delle forze dell'ordine locali. Il vescovo ha voluto portare un messaggio di speranza ai fedeli di Cassano, in un momento così tragicamente segnato dalla pandemia (il covid ha colpito direttamente il vescovo che è stato a lungo ricoverato presso il Miulli di Acquaviva) e lo ha fatto intonando al termine della messa in una chiesa gremita la preghiera di Santa Teresa d'Avila: «Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Tutto passa, solo Dio non cambia. La pazienza ottiene tutto. Chi ha Dio non manca di nulla: solo Dio basta! Il tuo desiderio sia vedere Dio, il tuo timore, perderlo, il tuo dolore, non possederlo, la tua gioia sia ciò che può portarti verso di lui e vivrai in una grande pace».