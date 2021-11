Covid, in Puglia 209 nuovi casi ma nessun decesso nelle ultime 24 ore

Sono 209 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 15601 test. I dati del bollettino epidemiologico regionale di lunedì 29 novembre segnalano oggi un tasso di positività pari all'1,34% (in risalita rispetto allo 0,57% di lunedì scorso, 22 novembre). Non sono riportati decessi. Bassi i casi giornalieri registrati nel Barese: 13. Il maggior numero di contagi riguarda invece oggi il Foggiano, con 106 casi. Sono 10 i casi in provincia di Brindisi, 66 nel Leccese, 9 in provincia di Taranto, 3 nella Bat. Tre i casi riferiti a residenti fuori regione. I ricoveri totali sono oggi a 157: due in meno rispetto a ieri, con le terapie intensive che scendono a 20 pazienti. Stabile invece a 137 il numero dei ricoverati nei reparti ordinari. Il numero degli attualmente positivi sale a 4.104 (+81), mentre quello dei guariti si attesta a 268.114 guariti (+128).