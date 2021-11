Rinnovo Consiglio d'Istituto "Perotti-Ruffo": vince la lista n. 1

Si è concluso poco fa lo spoglio delle schede relative alle elezioni del nuovo Consiglio d'Istituto del "Perotti-Ruffo": per la componente genitori è risultata vincente la lista n. 1 «L'educazione è cosa di cuore», che ha ottenuto il 64.36% dei 592 voti espressi nei vari plessi della scuola cassanese. Nel dettaglio (ma non si tratta ancora di un dato ufficiale), la lista n. 1 ha ottenuto 66 voti alla Ruffo, 69 alla Gramsci, 154 al plesso di via Convento e 92 al plesso della Scuola dell'Infanzia, per un totale di 381 voti. La lista n. 2 “Una scuola in Rel-Azione” ha ottenuto 211 voti e una percentuale del 35.64%, così suddivisi: 42 alla Ruffo, 93 alla Gramsci, 43 al plesso di via Convento e, infine, 33 voti al plesso della Scuola dell'infanzia. In base ai risultati questi sono gli otto componenti del Consiglio in ordine di preferenza: CUSCIANNA (Lista 1), SPINOSO (Lista 2), DE BELLIS (Lista 1), LAMANNA (Lista 1), SCHEMBARI (Lista 2), STORSILLO (Lista 1), BRUGNONE (Lista 1), AGLIETA (Lista 2).