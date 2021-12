Vaccinazione personale scolastico e agenti Polizia Locale: scuole chiuse il 3 dicembre

Istituti Scolastici "Perotti – Ruffo" e "Leonardo da Vinci " chiusi venerdì 3 dicembre. Lo ha deciso con una ordinanza la sindaca Maria Pia Di Medio. La chiusura è stata disposta dalla prima cittadina per permettere la vaccinazione del personale scolastico e degli agenti di Polizia Locale, che svolta a scuole aperte potrebbe comportare «una serie di disagi per la popolazione scolastica di ogni ordine e grado sia per l'organizzazione del trasporto che per la mensa scolastica, oltre che per l'attività didattica nel suo insieme».