Uno sguardo al futuro: opportunità, orientamento e crescita: doppio appuntamento a Co.Co.Co

Le opportunità per il futuro, le scelte che si rivelano decisive per la crescita delle nuove generazioni e la consapevolezza di prendere la strada giusta per il futuro proprio e delle realtà che si vivono. Questi i temi al centro del doppio appuntamento con la formazione a Co.Co.Co. che, sabato 11 dicembre, dedica due incontri di formazione e informazione a grandi e piccini. Alle 10:00, presso lo spazio di coworking in via Edmondo de Amicis 20/D, si terrà il terzo incontro del ciclo “TOP: Talenti e OPportunità” dedicato alle opportunità messe in campo dalla regione Puglia per supportare i giovani (e meno giovani) ad intraprendere la propria iniziativa di impresa qui al Sud. Dopo aver analizzato in ogni dettaglio i bandi NIDI e Resto al Sud (l’8 ottobre) e ON - Oltre nuove imprese a tasso zero e SELFIEmployment (il 20 novembre), il dottore commercialista Nunzio Locorriere porrà sotto la lente d’ingrandimento la misura Cultura Crea 2.0, incentivo di Invitalia (Agenzia nazionale per lo sviluppo) che finanzia la nascita e la crescita di imprese e iniziative no profit nel settore turistico-culturale. La partecipazione all’incontro è libera e gratuita su prenotazione. Alle 17:00, un secondo appuntamento interamente dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie, per porre le basi del futuro formativo delle nuove generazioni. La psicologa Rosalba Mercurio (laureata in psicologia clinica con specializzazione in psicologia dell’orientamento), da molti anni impegnata nell’ambito dell’orientamento per ragazzi e adulti, faciliterà una riflessione per aiutare in una delle scelte più importanti per la crescita di una persona, quella della scuola superiore da frequentare. Parlarne e confrontarsi può aiutare perché la capacità di scegliere è una competenza su cui lavorare a qualsiasi età e che si affina lungo tutto il corso della vita. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione e un contributo di 5 € a famiglia. Entrambi gli appuntamenti si terranno nel rispetto delle normative anti-covid: è richiesto il green pass e l’uso della mascherina durante tutta la durata degli incontri.

Per info e prenotazioni: cococo.wip@gmail.com 0806190112 3791780164