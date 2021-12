“La tutela dei soggetti fragili nei casi di violenza domestica”: un incontro del Club per l'Unesco

Il 25 novembre si è celebrata la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999 con l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne che rappresenta una delle violazioni dei diritti umani più diffusa e radicata nel mondo e rimane ad oggi largamente non denunciata a causa dell’impunità, del silenzio e della vergogna che la circondano. Nell’ambito delle iniziative per la sensibilizzazione al tema si inserisce l’evento on line “La tutela dei soggetti fragili nei casi di violenza domestica” che si terrà giovedì’ 9 dicembre alle 15,30. L’iniziativa vede tra gli organizzatori il Club per l’Unesco di Cassano, la Federazione Italiana dei Club (FICLU), l’Ordine degli avvocati di Bari, Il Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Bari La Camera Penale di Bari, l’A.C.O.S. e la Via Matris A.P.S. Modererà il dibattito l’avv.ta Rossana Angiulo anche in qualità di neo presidente del Club per l’Unesco di Cassano. Interverranno: Avv. Giovanni Stefani- Presidente Ordine Avvocati di Bari; Avv. Guglielmo Starace – Presidente della Camera Penale, la Dott.ssa Teresa Gualtieri- Presidente FICLU- Federazione Nazionale Club per Unesco, il Dott. Fabrizio Celani- Presidente nazionale ACOS, la dott.ssa Maria Murciano – Presidente regionale ACOS, Don Tommaso Lerario- Presidente Via Matris A.P.S., l’Avv.ta Giovanna Brunetti- Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati di Bari e l’avv.ta Gabriella Panaro che relazionerà su “ Affettività e Donne Fragili”.

Sarà possibile seguire l’incontro qui