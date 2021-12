Una via intitolata a don Battista: al parroco più amato un piccolo tratto di strada in periferia

L’amministrazione comunale di Cassano ha deliberato l’intitolazione di una strada a don Battista Armienti. Al sacerdote cassanese - scomparso il 21 novembre del 1998 all’età di 77 anni - la giunta comunale guidata dalla sindaca Di Medio ha dedicato un piccolo tratto stradale che collega via Acquaviva a via San Gaetano, nella periferia di Cassano, attualmente sprovvista di toponimo. Pochi metri di strada per un parroco tanto amato dai cassanesi: ci si chiede se non si potesse fare di più, considerando la levatura cristiana e umana di don Battista Armienti, autentico protagonista della vita ecclesiale e civile di Cassano, uomo di preghiera e di azione, soprattutto nei confronti dei più deboli e bisognosi.

Primo di sei figli, Giambattista Armienti nacque a Cassano delle Murge il 9 febbraio 1921. Fu ordinato sacerdote il 21 maggio 1944, durante la festa della “Madonn d’ basc’” dal Cardinal Mimmi, Arcivescovo di Bari. Dopo una breve esperienza presso la parrocchia barese di “Santa Chiara al Porto”, diventa vice-parroco a Cassano, presso la Chiesa Madre, coadiuvando don Giuseppe Lucafò. Nel 1948 dà l’avvio alla “Casa del Fanciullo”, luogo di accoglienza e bellezza per bambini soli e abbandonati, esclusi dalla società del dopoguerra, inaugurato nel 1950 e da allora punto di riferimento in tutta la provincia barese. . Nel 1949 inizia la sua lunga carriera di insegnante: dal “Romanazzi” di Bari fino al Liceo cassanese, passando per diverse scuole. L’11 maggio 1972, a 51 anni e con 28 anni di sacerdozio alle spalle, viene nominato Arciprete di Cassano, presso la Parrocchia Santa Maria Assunta. Affiancato, nel 1974, dal vice-parroco don Mimì Moro, darà una svolta epocale alla parrocchia, con la creazione di gruppi e associazioni, iniziative, riapertura di chiese, opere di carità. Nel 1974 dà l’avvio al gruppo di donatori di sangue “Fratres”; nel 1983 con la Caritas apre il “day-center” per anziani, affiancato da tanti volontari; nel 1991 l’ondata di profughi albanesi lo vede protagonista nell’accoglienza. Nel 1992 lascia, per limiti di età, la Parrocchia ma non la vita di carità: nel 1998 fonda “Parliamone”, centro di ascolto e punto di aiuto per poveri e bisognosi e promuove il “Comitato per la Festa della Immacolata Concezione” per rinverdire i fasti dell’8 dicembre, ereditati poi dall’Associazione “Amici di Tutti”. Una "ferita" inferta alla memoria di don Battista e alle sue tante opere è stata la recente messa all'asta della struttura del Villaggio del Fanciullo. Nel luglio del 1998 il sacerdote cassanese donò alla Fondazione Maugeri la struttura per farla diventare un centro di cura e riabilitazione dedicato ai bambini. Ma in seguito allo scandalo che coinvolse l’ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, e delle successive vicende giudiziarie nelle quali fu coinvolta la Fondazione, il bene fu confiscato e passò al Demanio, che ora ne tenta la vendita per recuperare i danni subiti dallo Stato a causa di quelle vicende. La prima asta - con base economica di 1 milione e 360mila euro - è andata deserta.