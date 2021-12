Sciopero 16 dicembre: un bus da Cassano per la manifestazione in piazza Prefettura a Bari

«La legge di bilancio e i provvedimenti messi in campo non danno risposte sufficienti. Vogliamo dei cambiamenti concreti per le lavoratrici e i lavoratori, i pensionati e le pensionate e per rafforzare la coesione sociale e territoriale». Così i sindacati Cgil e Uil, che il prossimo 16 dicembre, in occasione dello sciopero nazionale, tornano in piazza Prefettura a Bari per una nuova mobilitazione. La Camera del Lavoro di Cassano, anche in questo caso, organizza un bus per quanti vogliano unirsi a questa nuova iniziativa sindacale. L'autobus partirà alle ore 8 da piazza Garibaldi: per prenotarsi ci si può rivolgere alla sede della Cgil di via Orazio Flacco 1 o telefonare al numero 3924609795.