Formazione forestale: al via a Mercadante il corso per istruttori di abbattimento e allestimento

Fa tappa in Puglia, dal 13 al 17 dicembre 2021, la seconda settimana formativa dedicata agli operatori forestali che vogliano diventare istruttori di abbattimento e allestimento, investendo quindi nella tutela e valorizzazione della risorsa boschiva. Si tratta del corso organizzato nell’ambito del progetto For.Italy - Formazione forestale per l’Italia, finanziato dal Mipaaf con il Fondo per le Foreste Italiane e che vede coinvolte le Regioni italiane. La Puglia, insieme alla Calabria, Molise e Basilicata, regione capofila per il corso ‘SUD 1’, realizzerà per sette settimane e in modalità itinerante un percorso formativo gratuito in aula e sul campo finalizzato al trasferimento di conoscenze in materia di sicurezza nell’abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco a strascico nel pieno rispetto del paesaggio boschivo.

“Credo vivamente sia un’altra importante opportunità – commenta l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia - per gli operatori del settore di approfondire le proprie conoscenze in una materia di assoluta rilevanza per il futuro della risorsa forestale pugliese e di tutto il sud Italia. La formula didattica consente uno scambio di esperienze perché coinvolge una platea di tecnici, funzionari regionali e territori diversificati che sono certo essere un valore aggiunto. Il Ministero, con il contributo indispensabile delle Regioni, ha in modo lungimirante inteso investire nella formazione come principio cardine e imprescindibile per la crescita e la tutela del sistema agroforestale. La Puglia per questa settimana ospiterà i 14 corsisti, tra cui due pugliesi, che potranno da subito toccare con mano, nel suggestivo scenario della Foresta Mercadante, teorie e tecniche di taglio e abbattimento indispensabili per la buona tenuta dei boschi. La nostra regione, pur avendo un ruolo marginale nell’ambito del sistema agro-forestale nazionale per estensione boschiva, detiene una ricchezza in termini di biodiversità che è nostro dovere proteggere. Inoltre un’attenta gestione forestale, in linea con la strategia nazionale, è indispensabile perché i nostri boschi continuino ad erogare i benefici e i servizi utili alle nostre comunità. Varietà diffuse in Puglia come querceti e le pinete litoranee, oltre ad avere un ruolo importantissimo di protezione e difesa idrogeologica, hanno in sé opportunità di diversificazione delle attività anche per finalità turistiche e per percorsi esperienziali sempre più fruiti e richiesti da grandi e piccoli”. “Come Regione Puglia – prosegue – proprio nel solco di questo approccio formativo, stiamo lavorando per offrire, a breve, a tutte le imprese boschive iscritte all'Albo regionale, corsi dedicati e strutturati con tre cantieri forestali dimostrativi, di cui due a Mercadante e uno in Foresta Umbra sul Gargano”. “Auguro, quindi, un buon lavoro a tutti coloro che saranno impegnati questi giorni e nelle prossime settimane nel corso – conclude Pentassuglia - e ringrazio gli organizzatori per aver tradotto in azione le indispensabili linee guida del Ministero in ambito agro forestale. Abbiamo molta strada ancora da percorrere ma insieme e nella piena collaborazione, anche tra Regioni e Ministero, sono certo riusciremo a raggiungere importanti risultati e nel rispetto della strategia di crescita europea”.