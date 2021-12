Senso unico in via Sannicandro: attivo (in via sperimentale) dal 15 dicembre

Da mercoledì 15 dicembre sarà attivato, in via sperimentale, il senso unico in via Sannicandro nella direzione in entrata venendo da Bari. A comunicarlo è la sindaca Maria Pia Di Medio. Contestualmente sarà attivato il senso unico in uscita su Via Adelfia. Si stanno completando - intanto, spiegano da piazza Moro - le procedure per la regalarizzazione dei passi carrabili presenti su via Sannicandro, propedetiche alla realizzazione dei parcheggi.