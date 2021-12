"Progetto Erasmus Ka101": docenti spagnoli al "Perotti-Ruffo" di Cassano

E' una scuola che si apre all'internazionalizzazione l'Istituto Comprensivo "Perotti-Ruffo" guidato dal prof. Mariani Giovanni, nuovo dirigente scolastico. «Nell’ambito del Progetto Erasmus 2019-1-IT02-KA101-061279 TOWARDS AN INNOVATIVE AND INCLUSIVE SCHOOL - spiega a Cassanolive la prof.ssa Anna Cantacessi, referente del progetto - approvato nel 2019, a partire dal 13 dicembre 2021 fino al 17 dicembre 2021 l’Istituto Comprensivo Perotti-Ruffo ha accolto due docenti: la prof.ssa CARLA DÍAZ BLANES e il prof. GUILLERMO LLINARES SEGURA provenienti dalla scuola spagnola FUNDACIÓN EDUCATIVA ACI – COLEGIO ESCLAVAS SCJ BENIRREDRA». «I due docenti - spiega la prof.ssa Cantacessi - sono stati impegnati in attività di job-shadowing e teaching-assignment in alcune classi digitali e non digitali. Hanno avuto la possibilità di conoscere nuove applicazioni e siti web didattici per la creazione di attività interattive e ludiche, hanno assistito a una nuova articolazione del tempo della lezione nota come ‘SPACED LEARNING’ e soprattutto hanno sperimentato la novità introdotta quest’anno nelle classi digitali ossia l’uso degli ID Apple gestiti che permettono un controllo dei dispositivi degli alunni e delle attività». «Sebbene questo progetto Erasmus rientri nell’ambito della formazioni dei docenti - conclude l'insegnante del "Perotti-Ruffo" -, ci sono ovviamente ricadute positive anche sugli alunni, che con entusiasmo hanno avuto la possibilità di interagire in lingua inglese con i due docenti e di rafforzare, quindi, la consapevolezza dell’importanza delle lingue straniere per una comunicazione internazionale».