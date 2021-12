Natale a Cassano: nel weekend il "presepe vivente" e i mercatini nel centro storico

L'aria del Natale animerà le vie di Cassano in questo week-end. Dopo anni torna ad allietare il paese il presepe vivente. L’evento - organizzato dalle associazioni Primule Rosse, Fratres, Cap, Ute e dalla cooperativa "Insieme”, in collaborazione con il Comune - si svolgerà stasera e poi il 19, il 26 dicembre e il 2 gennaio, dalle ore 18 alle ore 21. L’itinerario parte da via Sanges, percorre via S. Stefano e termina in piazza Adua abbracciando così una parte del centro storico di Cassano che vivrà scene di vita contadina, antichi mestieri, canti e musiche. Oggi e domenica 19 dicembre, poi, tornano anche i Mercatini di Natale, animati dai commercianti di Cassano su via Maggior Turitto e via Miani, con apertura a partire dalle ore 16. Completa il programma di questo fine settimana l'appuntamento con le letture a voce alta e le note della violinista Letizia Carrasso, che si svolgerà oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16, nella Biblioteca Civica, a cura del blog "La dote della formica" e dell'Associazione "Officine del Sud".