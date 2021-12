Tra Natale e Covid, Di Medio: «Impegnamoci per recuperare una vita quasi normale»

«Impegnamoci perché queste festività siano un investimento per la nostra salute» afferma la sindaca nel suo messaggio per le feste natalizie, che pubblichiamo integralmente.

«Un altro Natale sottotono sebbene ci sia tanta voglia di vivere la gioia di questa festività che, da noi, ha raggiunto, nei tempi passati momenti bellissimi sia all’interno delle famiglie che si riunivano per questa occasione , sia nella vita quotidiana con la frenesia dei regali, degli inviti... Non ho fatto gli auguri di Buon Natale perchè ho il cuore pieno di angoscia ricevendo quotidianamente le richieste di aiuto e di cure, spiegazioni, risposte ai dubbi per la nuova recrudescenza del Covid 19. Ho ritenuto anacronistico augurare Buon Natale. Credo però che dobbiamo ancora reagire, impegnarci e fare di tutto per recuperare una vita quasi normale. Vacciniamoci, spieghiamo ai refrattari (ritengo solo perchè credono ad informazioni sbagliate e non scientificamente corrette) che vaccinarsi ci aiuta a riconquistare la nostra libertà. Rispettiamo e facciamo rispettare, anche se ci sembrano un ulteriore balzello, le nuove regole. E’ sbagliato aspettare di essere “beccati” dalle Forze dell’Ordine. Perchè dobbiamo essere sanzionati inutilmente? Le nuove regole , anche se non sono la soluzione, ci aiutano a non contagiarci. Impegnamoci a che queste festività siano un investimento per la nostra salute. Si, in questo caso, mi sento di augurare di cuore a tutti BUONE FESTE».