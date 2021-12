Vaccinazioni pediatriche a sportello, gli open day della ASL. A Cassano esaurite le prime 100 dosi

Da oggi fino al 5 gennaio la ASL di Bari ha organizzato sette giornate a sportello per incentivare le vaccinazioni in favore dei bambini della fascia di età 5- 11 anni. Un impulso alla protezione dei più piccoli per fare in modo che dopo le festività le attività didattiche siano in massima sicurezza. Lo conferma il direttore generale della ASL di Bari, Antonio Sanguedolce: “La priorità ora è andare veloci, accelerare i tempi delle somministrazioni per i bambini che sono già a quota 6mila per la ASL – spiega Sanguedolce – gli open day daranno maggiori possibilità alle famiglie per vaccinare i propri figli in tempo per mettere la scuola in sicurezza”. Mentre continuano le somministrazioni scuola per scuola programmate dal Dipartimento di prevenzione e prosegue in parallelo la campagna vaccinale a cura dei pediatri di Libera scelta, la ASL ha deciso dunque di potenziare ulteriormente l’offerta vaccinale per le famiglie predisponendo open day pediatrici negli hub di Mola, Triggiano, Molfetta e in una sede scolastica a Conversano. Intanto a Cassano, nel primo giorno di vaccinazioni per gli alunni dell'Istituto Comprensivo “Perotti-Ruffo” nel plesso scolastico di via Galietti, si sono esaurite velocemente le 100 dosi a disposizione degli operatori sanitari: una trentina di genitori non hanno potuto vaccinare i propri figli e saranno costretti a tornare giovedì o a rivolgersi ad uno degli hub nelle giornate a sportello organizzate dall’Asl.

Di seguito il programma degli open day:

Hub Mola di Bari via Ricciotto Canudo 12

·28 dicembre 2021 ore 9-12 e 14,30-17-30

·30 dicembre 2021 ore 9-12

·4 gennaio 2022 ore 9-12 e 14,30-17-30

·5 gennaio 2022 ore 9-12

Hub Triggiano via Ferrari

29 dicembre 2021 ore 15 – 18

Conversano - Palestra del 2° circolo didattico statale via Firenze in via Guglielmi

30 dicembre 2021 ore 15-18

Molfetta Palacozzoli via Salvo D’Aquisto

4 gennaio 2022 9-13 e 15 – 18

I minori potranno accedere alla vaccinazione accompagnato anche da un famigliare o soggetto terzo (nonni, fratello/sorella maggiorenni, etc..) purchè in possesso di delega sottoscritta da parte di entrambi i genitori/tutori/affidatari e munito del modulo di consenso informato compilato e sottoscritto.