Tre ordinanze per impedire il contagio e tutelare la sicurezza pubblica: ecco i divieti per le feste

Tre ordinanze per contenere la diffusione del contagio e per tutelare l’incolumità pubblica. Le ha emanate oggi la sindaca Maria Pia Di Medio. Una lunga lista di divieti imposti ai cittadini di Cassano fino alla fine delle festività. La sindaca ha innanzitutto disposto l’obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi all’aperto del territorio comunale fino al 9 gennaio 2022 (un obbligo comunque già previsto dall’ultima normativa nazionale). I bollettini regionali e i report della Prefettura - si legge in una delle ordinanze della sindaca - «dimostrano inequivocabilmente l’esponenziale e rapidissimo incremento delle positività da infezione Sars-CoV-2 sul territorio regionale e comunale a partire dalla data del 25 dicembre». L’inosservanza dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all’aperto potrà costare una sanzione pecuniaria da 400 a 3mila euro. Con il secondo provvedimento la prima cittadina ha disposto una serie di divieti – in vigore fino alle ore 5 del prossimo 1 gennaio 2022 - che dovrebbero, secondo il Comune, impedire gli assembramenti e dunque scongiurare la diffusione del contagio: il divieto di diffondere musica dal vivo e non all’esterno degli esercizi pubblici e delle attività commerciali in genere, anche mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore; il divieto di somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop); il divieto di svolgere qualsiasi attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non formalmente già autorizzata. La terza ordinanza riguarda i “botti” di Natale. Con questo provvedimento è disposto innanzitutto il divieto di vendita, in forma ambulante e non, fino al 9 gennaio 2022, di ogni tipo di fuochi d'artificio, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose. L’ordinanza dispone, poi, il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio nel corso della notte tra il 31 dicembre 2021 ed il 1° gennaio 2022 a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2021 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo. Le sanzioni pecuniarie per chi non rispetterà i divieti imposti vanno da 25 euro a 500 euro.