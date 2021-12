Sindacati: «Sul Pnrr vogliamo essere ascoltati». Del Re: «In gioco il futuro di Cassano»

«Sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vogliamo essere ascoltati». È la richiesta che i sindacati di Cassano fanno all'amministrazione Di Medio, chiamata a predisporre progettualità per agganciare la messe di fondi che giungeranno dall'Europa. «I comuni - sottolineano Angilecchia, Campanale e Busto di Cgil, Cisl e Uil - sono chiamati a gestire una quantità importante di risorse dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: circa 43 miliardi di euro sono stati stanziati su materie di diretta competenza degli enti locali. Il Pnrr prevede che i comuni siano protagonisti dell’attuazione di diverse linee di intervento, tra le quali: i servizi socio-assistenziali, disabilità e marginalità; l’efficientamento degli edifici pubblici; i trasporti locali sostenibili e la digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione». È per questo - sottolineano le organizzazioni sindacali - che è fondamentale un confronto con le parti sociali, impegnate quotidianamente ad assistere la cittadinanza, della quale conoscono bene esigenze e bisogni. Lo scorso 9 novembre i sindacati hanno chiesto ufficialmente un incontro alla Di Medio, ma da Piazza Moro non è giunto alcun riscontro. «La nostra amministrazione - affermano Cgil, Cisl e Uil - è sempre sorda a qualsiasi sollecitazione e rischia di far scivolare sempre più in basso (se ancora possibile) il nostro comune. Riteniamo che l’incapacità dell’amministrazione non può ricadere sui cittadini e per questo non escludiamo ulteriori azioni in caso di mancata convocazione». L'appello dei sindacati è stato accolto dalle minoranze ed è diventato oggetto di una interpellanza presentata questa mattina nella seduta del Consiglio comunale. «È in gioco - ha detto il consigliere Del Re - il futuro di Cassano. L'amministrazione deve ascoltare non solo i sindacati, ma anche associazioni, tecnici, scuola, Ute: questo mondo deve essere coinvolto e subito». La sindaca Maria Pia Di Medio ha replicato dichiarandosi disponibile ad incontrare le parti sociali a breve. E ha sottolineato che c’è già «un elenco di cose fatte» che sarà presto comunicato ai consiglieri comunali e che il Comune ha già incontrato lo staff di assistenza messo a disposizione dei Comuni dalla Città Metropolitana per sopperire alla carenza di figure tecniche e permettere anche agli enti locali più piccoli di cogliere le opportunità del Pnrr.