Emergenza Covid, a Cassano saranno intensificati i controlli di Polizia Locale e Carabinieri

Saranno intensificati i controlli anti Covid a Cassano, in particolare negli esercizi commerciali. Questo è quanto è stato deciso nella riunione di stamattina del Centro Operativo Comunale, la struttura a supporto del sindaco in tema di protezione civile, convocato proprio per discutere di eventuali interventi da porre in essere in considerazione dell'aumento dei contaggi riscontrato sul territorio comunale. «A Cassano - è il commento di Nicola Dentamaro, comandante della Polizia Locale a conclusione dell'incontro - la situazione dei contagi, pur rimanendo nelle medie regionali, necessità di particolare attenzione perché il sistema di tracciamento posto in essere da Asl sta diventando insufficiente a garantire il tracciamento di tutti i positivi». Il Coc si è aggiornato tra un mese per valutare eventuali nuove misure di contenimento. «Rinnovato - ha ribadito il comandante Dentamaro - l'impegno della Polizia Locale e dell'Arma dei Carabinieri a sostegno della popolazione per le esigenze che si dovessero presentare».