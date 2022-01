Nel Barese 116 casi Covid tra studenti e personale scolastico: i numeri del monitoraggio Asl

Sono 116 i casi di contagio in ambito scolastico e presi in carico dall’Epidemic Intelligence center della ASL fra il 3 e il 9 gennaio, sostanzialmente in linea con il report della settimana scorsa che ha registrato 106 positività. Dei nuovi positivi, 73 sono studenti e 43 operatori scolastici. “Sono ancora dati sottostimati perché concomitanti con la sospensione delle attività didattiche durante le festività – spiega Severina Cavalli, referente del gruppo scuole di Eic – ma la maggior parte dei contagi fa riferimento a soggetti non vaccinati, specie nelle scuole primarie e medie”. Stando al monitoraggio fornito dal team Covid scuole, i 116 casi scolastici sono concentrati questa settimana per lo più negli istituti secondari di primo grado, dove su 41 positivi 21 risultano non vaccinati. Nel dettaglio le positività sono così distribuite: 41 nelle scuole secondarie di primo grado (28 alunni e 13 personale scolastico), seguiti da 34 nelle scuole primarie, (28 alunni e 6 personale scolastico), 41 nelle scuole secondarie di primo grado (28 alunni e 13 personale scolastico), 21 nelle scuole secondarie di secondo grado (16 alunni e 5 personale scolastico), e infine 20 nelle scuole dell’infanzia (12 alunni e 8 personale scolastico). La campagna vaccinale pediatrica e scolastica prosegue a ritmi sostenuti in tutta la provincia: finora sono state erogate già oltre 28mila somministrazioni nella fascia di età 5-11 anni e sono cominciate anche le seconde dosi, destinate ad aumentare la copertura dei più piccoli che ad oggi si attesta al 34 per cento con prima dose in tutta la provincia e al 37 per cento nella città di Bari. Ottime intanto le coperture raggiunte con il vaccino nell’altra fascia di età scolastica 12-19 anni: il 93 per cento ha ricevuto almeno una dose su base provinciale, a Bari città il 97 per cento. Un ulteriore impulso alla protezione dei ragazzi di 12-19 anni saranno le vaccinazioni serali organizzate per il prossimo fine settimana in tutta la regione. La ASL di Bari ha messo a disposizione gran parte dei suoi punti vaccinali distribuiti nella provincia, nelle giornate del 14-15 e 16 gennaio per le somministrazioni che si terranno tra le 20 e le 24.