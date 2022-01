Asl e Comune: altri giorni di vaccinazioni (con prenotazione) per i bimbi di Cassano

L’ASL con il Comune di Cassano ha organizzato altre giornate vaccinali pediatriche esclusivamente per i piccoli di età 5/11 anni residenti nel nostro Comune e/o frequentanti l’IC Perotti-Ruffo. La vaccinazione – spiega il dirigente del “Perotti-Ruffo”, Giovanni Mariani, in una nota - verrà somministrata nella sala refettorio del plesso di scuola dell’Infanzia di via Capitano Galietti, nelle giornate del 17 e 18 gennaio 2022, per l’effettuazione delle prime dosi con successivo richiamo nelle giornate del 7 e 8 febbraio 2022 (seconda somministrazione), dalle ore 15.30 alle 18.00 per tutte le giornate. E’ necessario compilare preliminarmente i modelli allegati, che saranno consegnati al momento della vaccinazione: allegato A – consenso informato; allegato B – triage prevaccinale; allegato C – delega (che deve essere compilata dal genitore non presente, corredata di documento di identità). Per effettuare la vaccinazione è necessario ritirare la stringa di prenotazione dal Comando di Polizia Municipale del Comune sito in piazza Aldo Moro, tutti i pomeriggi dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Al momento della somministrazione del vaccino, i genitori informeranno il personale sanitario addetto dello stato di salute del minore e di eventuali terapie cortisoniche e vaccini effettuati nei 15 gg precedenti.

I minori, invece, che hanno effettuato la prima dose nei giorni del 28 e 30 dicembre 2021 saranno sottoposti a dose di richiamo il giorno 20 gennaio 2022: la mattina ore 9/12.30 i vaccinati il 28 dicembre 2021; il pomeriggio ore 15.30 /18 i vaccinati il 30 dicembre 2021. Per la somministrazione della seconda dose occorre compilare preliminarmente i modelli allegati, che saranno consegnati al momento della vaccinazione: documento di identità e tessera sanitaria, allegato A bis – consenso dose successiva; allegato C – delega (che deve essere compilata dal genitore non presente corredata di documento di identità).

Sarà cura del Comando di Polizia Municipale – spiega ancora la nota della dirigenza scolastica - organizzare il servizio di vigilanza e il transennamento dell’area antistante il plesso di Scuola dell’infanzia di via Capitano Galietti in funzione dell’orario di ingresso/uscita degli alunni frequentanti le lezioni e dei minori accompagnati dai genitori che effettueranno la vaccinazione per tutte le giornate vaccinali previste.