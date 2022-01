“TOP-Talenti e Opportunità!”: ultimo appuntamento sulla creazione di impresa a "CoCoCo"

Ultimo appuntamento di “TOP-Talenti e Opportunità!”, un ciclo di incontri sui principali incentivi alla creazione di impresa che CoCoCo, nell’ambito delle attività finalizzate a supportare i giovani (e meno giovani) ad intraprendere la propria attività di impresa al Sud, ha avviato in collaborazione con il dottore commercialista Nunzio Locorriere, esperto nell’accompagnamento alla creazione di impresa.

L’ultimo incontro si terrà venerdì 21 gennaio alle ore 18.00 ed è rivolto in particolar modo a donne, piccole imprese e idee di impresa innovative. Nel dettaglio si parlerà di: "Fondo Impresa Femminile", incentivo del MISE a sostegno dell'imprenditoria femminile; "TecnoNidi", incentivo attraverso cui la Regione Puglia sostiene le imprese di piccola dimensione che intendano avviare o realizzare piani di investimenti a contenuto tecnologico nel territorio regionale; "Smart&Start Italia" di Invitalia (Agenzia nazionale per lo sviluppo) che sostiene la nascita e la crescita delle start-up innovative. La partecipazione è libera e gratuita, è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

cococo.wip@gmail.com

080 6190112

3791780164