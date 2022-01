Rinnovati i vertici dell'Unione dei Comuni dell'Alta Murgia e dell'ARO Bari 4

Sarà Ignazio Di Mauro, sindaco di Poggiorsini il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni dell’Alta Murgia (UNICAM) e dell'ARO Ba/4. Vice presidente nominato Fabrizio Flavio Baldassarre, sindaco di Santeramo in Colle. Questa l'intesa dei sindaci dell'UNICAM della quale fanno parte i comuni di Gravina, Grumo Appula, Poggiorsini e Toritto e alla quale partecipano in forma associata in convenzione i comuni di Altamura e Cassano che costituiscono il territorio dell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) Bari 4 per la gestione del ciclo dei rifiuti. L’UNICAM, costituita nel 2013, ha come missione la gestione dei servizi di igiene urbana e la raccolta dei rifiuti in forma unitaria nel territorio dell’ARO Bari 4. «Attraverso la progettualità, la pianificazione e il coordinamento dell’Unione dei Comuni - si legge in una nota dell'UNICAM - , nel 2018, tramite la nuova gestione dei servizi di igiene urbana, in tutto il territorio dell’ARO è stata attivata la raccolta “porta a porta” che ha portato al raggiungimento di livelli di differenziata al top delle classifiche regionali. La percentuale di raccolta differenziata nell’ambito dell’ARO 4 è, infatti, arrivata fino all’80% ed ha permesso a tutti i comuni di essere annoverati come "Comuni Ricicloni" nella speciale classifica di Legambiente. L’elezione dei nuovi vertici dell’Unione attesta, ancora una volta, la volontà di continuare il miglioramento degli standard di servizio collegati alla qualità della vita e al decoro delle Città». “Sono estremamente soddisfatto - spiega Di Mauro - della fiducia in me riposta dai miei colleghi sindaci. Ringrazio Alesio Valente per tutto l’impegno profuso in questi anni fin dall'istituzione dell'UNICAM: questo ruolo politico e istituzionale mi onora e mi fornisce stimolo ad aumentare il mio impegno a lavorare per tutte le comunità coinvolte nel progetto di riqualificazione dei servizi di igiene urbana e gestione dei rifiuti. Un compito non facile che vedrà coinvolti tutti i Sindaci del nostro meraviglioso territorio, primo tra tutti il collega sindaco di Santeramo Fabrizio Baldassarre che metterà a disposizione la sua competenza in qualità di Vicepresidente dell’UNIONE”. "Crediamo fortemente nel dialogo tra comuni e continueremo a lavorare in costante sinergia per garantire standard qualitativi sempre più alti per un servizio così importante per i cittadini delle nostre comunità» ha affermato Baldassarre.