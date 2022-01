Targa della memoria per Cosimo Casamassima, cassanese deportato nei campi di concentramento

Questa mattina il circolo cassanese del Partito Democratico, guidato dalla segretaria Enza Battista, in occasione della Giornata internazionale delle vittime dell’Olocausto, ha posto la seconda targa della memoria al cavalleggero Cosimo Casamassima. Pur invitati, nessun componente dell'amministrazione comunale di Cassano ha partecipato alla cerimonia in ricordo del nostro concittadino. Nato a Cassano il 25 maggio del 1923 - ricorda in una nota il Pd - Cosimo Casamassima l'8 settembre del 1943 fu catturato dai tedeschi e portato nel campo IIB a Stettino. Gli fu assegnato un numero di riconoscimento ed utilizzato nella raccolta di patate e barbabietole nei campi agricoli, sotto stretta sorveglianza dei tedeschi, senza interruzioni, con orari impossibili e con qualsiasi condizione metereologica. Fu trasferito nel ghetto di Lobtniz e successivamente a Mannaim, adibito a lavori vari a disposizione dei cittadini, sempre sotto la stretta sorveglianza armata e in condizioni disumane. Nell'ottobre del 44 fu trasferito a Mappen, senza scarpe e con oltre 30 cm di neve, senza cibo per diversi giorni. Da Mappen il viaggio è proseguito per Derne (Dortmund) e poi a Bochun. Qui fu adibito a lavori in miniera dove ebbe anche un infortunio, perdendo il dito medio della mano sinistra. I lavori come sempre erano svolti in condizioni di schiavitù, sotto la sferza continua delle SS, senza un'adeguato vestiario, con qualsiasi condizione metereologica e con alimentazione sempre scarsa. Fu liberato il12 aprile del 1945 dagli americani.