Sostegno ai canoni di locazione: domanda al Comune entro il 15 febbraio

Pubblicato sul sito del Comune il bando per il sostegno ai canoni di locazione per l'anno 2021 (competenza anno 2020). Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 14 del 15 febbraio 2022, pena l'esclusione, con consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Moro, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18, oppure all'indirizzo pec comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. Maggiori informazioni sul sito istituzionale del Comune.