"Armadio Solidale": al via una raccolta di indumenti per i più bisognosi con L'Eco e la Caritas

Iniziativa di solidarietà dell'associazione "L'Eco" e della Caritas: al via una raccolta di indumenti per i più bisognosi. «Negli ultimi due anni - scrive in una nota il movimento giovanile cassanese -, con l’arrivo della pandemia e dell’emergenza sanitaria, abbiamo assistito al moltiplicarsi di numerose iniziative, sia a livello locale che nazionale, finalizzate a dare un sostegno a tutte quelle persone che, per un motivo o per un altro, si trovano in una situazione di bisogno. Tali iniziative, mosse da un grande spirito di solidarietà, molto spesso costituiscono un aiuto concreto a chi si trova ad affrontare una condizione difficile ed è dunque necessario riproporle periodicamente e con sistematicità. Per questo motivo, il movimento giovanile “L’Eco – Il rumore del cambiamento”, in collaborazione con l'ente "Caritas" presente sul nostro territorio, ha deciso di organizzare uno scambio di indumenti da poter mettere a disposizione di chiunque ne dovesse necessitare. Lo scambio e la distribuzione avverranno in due momenti distinti: chiunque voglia contribuire donando qualcosa può contattare l’associazione tramite la loro pagina facebook (@lecoilrumoredelcambiamento) o instagram (@eco_ilrumoredelcambiamento); per questioni organizzative gli indumenti verranno raccolti entro e non oltre *giovedì 10 febbraio*. Invece, la distribuzione dei vestiti avverrà domenica 13 febbraio 2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede de “L’Eco” in via Miani, n.3/5/7. Inoltre, visto che nelle azioni di solidarietà la collaborazione non può che essere auspicata e incoraggiata, l'associazione giovanile invita tutte le associazioni o i privati cittadini che vorranno contribuire nell’organizzazione della distribuzione di indumenti ad unirsi a loro e a portare il proprio contributo.