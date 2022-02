Formazione gratuita per gli under 25 dei Comuni del partenariato Gal Terre di Murgia

Dal 25 gennaio sono aperti i termini per la partecipazione a MATERIA PRIMA, il progetto di formazione gratuita ideato per dare supporto e sostegno formativo ai giovani, tra i 16 e i 24 anni, residenti nei 6 Comuni del GAL Terre di Murgia: Sannicandro di Bari, Toritto, Bitetto, Altamura, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge. Tale progetto, promosso dal Comune di Sannicandro di Bari, in collaborazione con Meridians Onlus, Butik Impresa Sociale e la Scuola Open Source, del quale il Gal Terre di Murgia è partner istituzionale, è incentrato sullo sviluppo di competenze digitali e creative per formare giovani professionisti che possano operare nella promozione del territorio, incrementando la loro partecipazione attiva alla vita culturale, sociale e civile del GAL. Nelle 36 ore di formazione gratuita, comprendenti teoria ed esercitazioni pratiche, i corsisti impareranno ad utilizzare i principali strumenti di comunicazione digitale e ad operare nella promozione del territorio.

Il progetto formativo è articolato in 3 corsi, Social media per il territorio (12h), Storytelling per il turismo (12h) e Web design (12h), fruibili interamente online, a partire dal 28 febbraio e fino all’8 aprile 2022. Tra i partecipanti ai tre laboratori ne verranno selezionati 15 che entreranno a far parte della redazione diffusa di Materia Prima. Questo gruppo di lavoro, affiancato da professionisti del settore, avrà accesso alle 2 fasi successive del progetto, anche queste gratuite. È possibile presentare la propria candidatura, entro il 20 febbraio, compilando il modulo disponibile a questo link.

Per maggiori informazioni, si rimanda al sito www.materiaprimaproject.com e all’indirizzo materiaprimahelp@gmail.com.