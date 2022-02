L'eco-compattatore "mangiaplastica" anche a Cassano: finanziato il progetto del Comune

Più di 700 i progetti ammessi per l’acquisto di eco compattatori incentivanti all’interno del programma “Mangiaplastica”, e tra questi c'è anche quello del Comune di Cassano. Il Ministero per la transizione ecologica ha pubblicato sul proprio sito la graduatoria delle istanze ammissibili al finanziamento dell’iniziativa prevista dalla legge 141/2019 (conversione in legge del dl 111/2019, il cosiddetto “decreto Clima”). Per la precisione, sono 712 i programmi ammessi su un totale di 829 proposte avanzate. Esauriti, quindi, i 16 milioni di euro stanziati per il 2021. Il “programma sperimentale Mangiaplastica” trova le sue origini nel decreto Clima, approvato nell’autunno del 2019 dal governo Conte 2. In sostanza, ai comuni veniva concessa la possibilità di presentare al Ministero dell’ambiente dei progetti finalizzati all’acquisto di eco-compattatori. Per l’obiettivo veniva istituito un fondo ad hoc. Il 2 settembre 2021, poi, il Ministero della transizione ecologica ha emesso il decreto attuativo della misura; come si legge all’articolo 1 del provvedimento “al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, nonché di favorirne la raccolta selettiva e di migliorarne l’intercettazione e il riciclo in un’ottica di economia circolare, il presente decreto definisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo, in favore dei comuni, per l’acquisto, l’installazione di eco-compattatori a valere sul fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica"». Il testo stanzia 16 milioni di euro per il 2021, poi 5 milioni per il 2022, 4 per il 2023 e 2 per il 2024. I comuni avrebbero dovuto presentare i progetti entro un mese dalla pubblicazione del provvedimento ministeriale e poi attendere la graduatoria definitiva. Il 27 gennaio, quindi, il Ministero ha pubblicato la graduatoria dei finanziamenti ammessi. Il progetto del Comune di Cassano si è classificato al 197° posto e riceverà 27.450 euro.