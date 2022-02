Comitato festa patronale È ora di ripartire! Chi desidera farne parte? Chi desidera offrire il suo contributo per organizzare e vivere “la Festa grann”? Dopo tre anni il gruppo di lavoro si è sciolto per offrire a chi vuole, vecchi e nuovi, la possibilità di far parte del nuovo comitato offrendo il proprio servizio. Quali caratteristiche dovrebbe avere colui o colei che entra nel comitato? Essere in cammino sulla via del Vangelo, credere nel Signore e amare la sua Chiesa, anche nelle sue fragilità e lentezze. Non perfetti cristiani o cristiane sante: uomini e donne che cercano di sperimentarsi nella fraternità con tutti i propri limiti; uomini e donne di comunione che pur non trovandosi sempre d’accordo riescono a non farne una questione personale, piuttosto sondano strade per vivere il bene possibile qui e ora. Amare Maria è amare il Signore, la Chiesa, i fratelli e le sorelle che la compongono. La prima festa è preparare la festa della Madonna, sognarla e con impegno, sudore, generosità, spreco di sé, realizzarla perché tutti siano in festa intorno alla festeggiata. La festa di Maria non può essere una gara per cui chi offre il proprio tempo non deve confrontarsi con alcun passato o presente se non quello da realizzare. L’obiettivo del servizio è chiaro: celebrare Maria Regina degli Angeli madre dei credenti e di tutti coloro che vivono a Cassano delle Murge, paese di cui è patrona. Vivere una festa religiosa che richiama a vivere la fraternità universale che Papa Francesco continuamente ci indica. Chi volesse far parte del comitato mi contattasse, senza alcun timore o remora! Grazie sin d’ora a quanti si giocheranno in questa avventura: faticosa e bella. L’invito è rivolto a tutti, anche e non solo, a quanti fanno parte della Parrocchia Madonna delle Grazie, frequentano il Santuario o sono semplicemente cittadini di Cassano delle Murge. Il comitato inizierà ad incontrarsi domenica 20 febbraio: entro quella data dovrebbero arrivare le disponibilità.