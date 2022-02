"Strada per Strada": al via il rifacimento di 16 vie. Lavori conclusi entro il 1° maggio

L’amministrazione Di Medio ha approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Sono sedici le vie del centro urbano che grazie al finanziamento della Regione Puglia, oltre 410mila euro, saranno risistemate: Via V. Emanuele III, via Colamonico, p.zza Garibaldi, via Indipendenza, via Rossini, via Piccinni, Viale della Repubblica, via Sant’Antonio abate, via Alessandrelli, via Trieste, via Acquaviva, via Isonzo, via Einaudi, via Toti, via Grumo, via Scaletta. A breve saranno esperite le procedure di gara per l'affidamento dei lavori. Gli interventi di manutenzione straordinaria «devono essere avviati – si legge nel provvedimento del Comune - improrogabilmente entro il 01/05/2022 considerato l'interesse pubblico che i lavori sono destinati a soddisfare». Verosimilmente si tratterà dell’ultima opera, o quasi, dell’amministrazione Di Medio: Cassano tra maggio e giugno rinnoverà con le elezioni comunali il governo locale.