Se ne è andato a 81 anni Guglielmo Giorgio, storico edicolante di Cassano

Se ne è andato all'età di 81 anni Guglielmo Giorgio, storico edicolante di Cassano. Fratello di Tonino, giornalista e storico cassanese, e dell'ex sindaco Armando, Guglielmo era un profondo conoscitore della comunità cassanese, e la sua edicola - posta in via Chimienti, nel cuore del centro storico - più di una semplice rivendita di giornali e riviste, ma un vero punto di incontro in amicizia per tanti, luogo dove si teneva viva la memoria di una Cassano che ormai non c'è più, purtroppo. La salma è stata ricomposta presso la chiesetta di san Rocco, proprio nei pressi dell'edicola, mentre le esequie funebri si terranno domani alle ore 15.30 in chiesa madre.