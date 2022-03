Ex Casa Bianca, la proposta del Pd alla Di Medio: «Facciamone una "casa di comunità" con il PNRR»

Un luogo per una «assistenza multidisciplinare» e «per la progettazione di interventi di carattere sociale e di integrazione socio sanitaria». Potrebbe essere questo il futuro dell'ex Casa Bianca, quello, cioé, di essere una "Casa di Comunità". A proporlo è il Partito Democratico di Cassano, che sul destino dell'immobile comunale, oggi inutilizzato e abbandonato al degrado, ha acquisito «la disponibilità dei vertici della Regione Puglia a partecipare a un incontro con il Sindaco e i Consiglieri Comunali atto a valutare la fattibilità della candidatura del nostro Comune quale una delle sedi delle Case di Comunità previste dal PNRR». Cosa rispondera la Di Medio? «Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, documento strategico per l'accesso ai fondi del programma Next Generation EU (NGEU) - afferma il Partito Democratico -, prevede diversi interventi in campo sanitario« e «il nostro territorio è privo di strutture sanitarie che soddisfino i bisogni della cittadinanza». Uno degli interventi dal PNRR «è rappresentato dalla realizzazione entro il 2026 di 1288 Case di comunità in tutto il territorio nazionale, di cui 86 in Puglia». «Una di queste strutture - spiega il Pd - potrebbe essere realizzata nel nostro territorio previa opportuna candidatura». «Le Case di Comunità sono strutture sanitarie, promotrici di un modello di assistenza multidisciplinare nonché luoghi privilegiati per la progettazione di interventi di carattere sociale e di integrazione socio sanitaria. La sede della Casa di Comunità deve essere visibile e facilmente accessibile per la comunità di riferimento affinché rappresenti il luogo dove il cittadino possa trovare una adeguata risposta alle diverse esigenze sanitarie o socio-sanitarie. Queste strutture forniranno servizi sanitari di base in collaborazione tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta che lavoreranno in equipe, in collaborazione con infermieri, specialisti ambulatoriali e altre professionisti sanitari che unitamente alla presenza di assistenti sociali rafforzerà il ruolo dei servizi sociali territoriali al fine di garantire una maggiore integrazione tra i precitati servizi sociali e l'assistenza sanitaria assistenziale».

«Gli Enti Locali - afferma Enza Battista, segretatria del circolo cassanese del Pd - hanno un ruolo fondamentale nel PNRR; sono loro che realizzeranno molti degli interventi previsti e che avranno immediata ricaduta sui territori con maggiori servizi da offrire alla cittadinanza. Tra i tanti bandi possibili, quello relativo all’ampliamento dei servizi sanitari riveste per noi particolare importanza. Abbiamo proposto all’Amministrazione Comunale, un incontro con la Regione Puglia, avendone preventivamente acquisita la disponibilità, al fine di verificare la possibilità di allocare a Cassano una delle Case di Comunità previste dal PNRR. Crediamo si tratti di una concreta e reale possibilità di crescita del nostro paese che non debba essere perduta. Ci auguriamo che su tematiche particolarmente importanti che interessano il nostro territorio ci possa essere una collaborazione proficua nell’interesse della collettività».