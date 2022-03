Coronavirus, in Puglia 2.929 contagi e 2 decessi. In calo la pressione sugli ospedali

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 19.003 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 2.929 casi positivi, così suddivisi: 851 in provincia di Bari, 176 nella provincia BAT, 207 provincia di Brindisi, 380 in provincia di Foggia, 925 in provincia di Lecce, 355 in provincia di Taranto, 22 casi di residenti fuori regione, 13 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 2 decessi. I casi attualmente positivi sono 74.339; 543 sono le persone ricoverate in area non critica, 28 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 8.887.301 test; 756.171 sono i casi positivi; 674.108 sono i pazienti guariti; 7.724 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 248.983 nella provincia di Bari; 74.050 nella provincia BAT; 69.877 nella provincia di Brindisi; 118.347 nella provincia di Foggia; 134.660 nella provincia di Lecce; 102.281 nella provincia di Taranto; 5.461 attribuiti a residenti fuori regione; 2.512 di provincia in definizione.