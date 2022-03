Ucraina, Scuole e Associazione "Senza Zaino" in campo con una marcia della pace a Cassano

Anche la scuola cassanese manifesta contro la guerra in Ucraina. L'Istituto Comprensivo "Perotti-Ruffo" in collaborazione con l’Associazione “Senza Zaino – per una scuola comunità” ha organizzato infatti una “Marcia per la Pace”, che si terrà venerdì 18 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, in Piazza Aldo Moro, sotto forma di “staffetta”, con il coinvolgimento di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo, nonché degli studenti e delle studentesse del Liceo “Da Vinci” e i bambini e le bambine delle scuole dell’Infanzia paritarie. «In particolare - si legge nella nota dell'Istituto -, le classi/sezioni dei diversi plessi si alterneranno in Piazza Moro per un tempo prestabilito (circa 30 minuti) in modo tale da evitare ogni tipo di assembramento e consentire a tutti gli alunni e le alunne delle scuole del Comune di Cassano di incontrare rappresentati istituzionali, referenti delle Associazioni di solidarietà nonché rappresentanti delle comunità cristiane del territorio». Per quanto riguarda il Comprensivo, il crono-programma è il seguente: dalle 9.00 alle 9.30 alunni e alunne del plesso via Gramsci, dalle 9.45 alle 10.15 alunni e alunne del plesso Via Convento, dalle 10.30 alle 11.00 alunni e alunne della SSPG, dalle 11.30 alle 12.00 bambini e bambine dei plessi di Via Cap. Galietti e “Regina Elena”. E' in definizione, inoltre, una raccolta fondi tramite l'acquisto per ogni classe della Pigotta dell'Unicef, organizzazione umanitaria in prima linea nella guerra in Ucraina.