Tornano a colorarsi di rosa le strade di Bari: al via le iscrizioni per la "Race for The Cure"

Al via le iscrizioni per la Race for The Cure di Bari in programma in piazza Prefettura a Bari il 13, il 14 e il 15 maggio 2022. In occasione della prima riunione organizzativa della grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno sono stati distribuiti i primi libretti per dare il via alle iscrizioni personali e di squadra. Con una donazione minima di 13 euro sarà possibile iscriversi e ricevere il kit (maglia e sacca) mentre con una donazione minima di 20 euro sarà possibile ricevere il kit (maglia e sacca) a casa. La grande novità dell'edizione 2022 è la partecipazione attiva di tutti i punti Decathlon di Puglia (Bari, Casamassima, Molfetta, Taranto, Brindisi, Surbo, Cavallino): è possibile donare direttamente alle casse. E' possibile iscriversi nella sede del Comitato regionale a Bari in via Melo 195 e on line sul sito www.raceforthecure.it. L'elenco di tutti i punti attivi per l'iscrizione sarà pubblicato sul sito. Come sempre è possibile iscriversi alla Race For The Cure come singoli o come squadra. "Siamo felici ed emozionati - ha detto Linda Catucci, Presidente Susan g Komen Puglia - torniamo a colorare di rosa le strade di Bari e d'Italia dopo due lunghi anni di limitazioni legate al Covid durante i quali non ci siamo comunque mai fermati con tutte le nostre iniziative. La Race for The Cure è una occasione di incontro, sarà spazio di libertà e di solidarietà finalizzata al benessere della donna e alla difesa della salute di tutti. Torniamo in un momento di sofferenza e di massima attenzione rispetto a quello che sta succedendo in Ucraina. Il nostro pensiero è rivolto agli uomini, alle donne e ai bambini coinvolti in una storia senza senso. Noi ci siamo con la nostra iniziativa di prevenzione e solidarietà, ma lo faremo nel massimo rispetto di quello che stiamo vivendo".