Covid, in Puglia 8.211 casi positivi e nove decessi nelle ultime 24 ore

Come riporta il bollettino epidemiologico regionale di martedì, 15 marzo, in Puglia nelle ultime 24 ore i casi rilevati sono stati 8.211 su 36.618 test, con un tasso di positività pari al 22,42%. Per quanto riguarda la suddivisione per province, i casi sono 2.237, 598 nella Bat, 699 nel Brindisino, 1002 in provincia di Foggia, 2559 in provincia di Lecce, 1030 a Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 64, 22 quelli per cui la provincia è in corso di definizione. Sale a 84.537 il numero delle persone attualmente positive, i guariti diventano 706.512. Scendono i ricoveri, che passano a 576, di cui 549 nei reparti di area non critica e 27 in terapia intensiva.