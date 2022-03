Troppo casi Covid a scuola: rinviata la "Marcia della Pace"

Troppo casi positivi a scuola, rinviata la Marcia della Pace dell'Istituto Comprensivo "Perotti-Ruffo" e dell'Associazione "Senza Zaino". «Considerato l’aumento repentino dei contagi da Covid-19 in alcuni plessi dell’Istituto - scrive in una nota il preside Giovanni Mariani - che costringe a consolidare atteggiamenti di cautela in relazione alle misure di sicurezza da adottare negli spostamenti all’interno dei plessi ma anche nelle procedure di ingresso/uscita degli alunni, si ritiene di rinviare ad altra data la “Marcia per la pace” già prevista per venerdì 18 marzo p.v. al fine di evitare assembramenti che al momento appaiono rischiosi». «Tuttavia - continua il dirigente scolastico -, si sollecita il personale docente di questo Istituto a condividere con gli alunni e le alunne fatti e accadimenti relativi alla guerra in Ucraina e sensibilizzarli alla “Cultura della Pace” come principio regolatore di ogni azione umana».