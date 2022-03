"Eccellenza donna": Fratelli d'Italia premia Raffaella Casamassima di "No More"

Il partito Fratelli d'Italia premia l'avvocata Raffaella Casamassima. Alla legale cassanese - fondatrice e presidente dell’associazione “No More – Difesa Donna” contro la violenza di genere - il partito della destra cassanese, che ha nel consigliere regionale Ignazio Zullo il suo referente politico, ha assegnato il riconoscimento “Eccellenza Donna”. Il premio viene riconosciuto all'avvocata Casamassima “per l'impegno sociale profuso sul territorio cassanese - si legge nella motivazione - per la lotta alla violenza di genere, la promozione della parità dei diritti e la non discriminazione”. Quarantadue anni, specializzata in diritto della famiglia, la Casamassima è stata per due volte candidata al Consiglio comunale di Cassano (nel 2014 con la lista "X crederci ancora" con candidata sindaca la Di Medio e nel 2017 con la lista "Siamo Cassano", con candidata sindaca la Catucci), senza venire eletta. La cerimonia di consegna del riconoscimento - organizzata dai coordinatori cassanesi di Fratelli d'Italia, Franco Antelmi e Pasquale Di Canosa - si terrà giovedì 24 marzo, alle ore 18, presso la Sala Conferenze del Palazzo “Miani-Perotti”.