Rossani, l'ex Caserma di Bari rivive tra musica e verde. Di Medio: «Mario sarebbe stato contento»

Da caserma militare a parco e polo culturale: dopo trent'anni di abbandono l'ex caserma Rossani, nel centro di Bari, viene restituita alla città di Bari quasi completamente riqualificata. Oggi è stato inaugurato il parco di 3 ettari, sui complessivi 7 che compongono l'intera area che oltre ai giardini e agli spazi per lo sport comprende il polo bibliotecario regionale, ormai pronto, e i tre edifici che costituiranno l'Accademia delle Belle Arti in fase di progettazione definitiva ed esecutiva e i cui lavori saranno cantierizzati nel 2023. L'intero intervento di riqualificazione del parco è costato circa 2 milioni di euro e altri 10 sono stati stanziati per il progetto dell'Accademia, quasi tutti fondi europei. La caserma fu chiusa il 31 marzo 1991 e oggi torna nella disponibilità dei cittadini con una doppia funzione: dotare il centro di Bari di un parco pubblico, un polmone verde attrezzato per il gioco e il tempo libero, e ricucire la città dalla stazione centrale, punto di arrivo, alle due direttrici che portano al campus universitario e al Policlinico. La riqualificazione del parco ha consentito la piantumazione di circa 200 nuovi alberi e di oltre mille arbusti della macchia mediterranea (affidata alla ditta cassanese "Vivaio Pichichero"), manto erboso su una superficie di circa 10.000 mq, la realizzazione di un'area ludica attrezzata per i più piccoli, di uno spazio per la ginnastica calistenica, di un campo polifunzionale da basket e dello skate park, l'installazione degli impianti di pubblica illuminazione e di videosorveglianza con 18 telecamere. Per l'inaugurazione l'amministrazione comunale ha organizzato una intera giornata di eventi con clown, spettacoli di burattini, palloncini, musica, street food ed esibizioni sportive. All'inaugurazione ha partecipato anche la sindaca di Cassano Maria Pia Di medio. «Ero presente - ha scritto su Facebook la prima cittadina - con il Presidente della Fondazione Albenzio-Patrino di Cassano, che si occupa delle manifestazioni, onorificienze e manutenzione della tomba in memoria del nostro illustre concittadino. E’ stato emozionante perchè, in questo momento storico, rendere fruibile per scopi pacifici (passeggiate, sport, incontri) un’area prima destinata alle attività militari (raduni , marce, addestramenti) ha un significato molto forte. C’era anche una rappresentanza di ragazze ucraine che offrivano dolci tipici. Voglio pensare che il nostro concittadino Mario Rossani, il militare più decorato delle Prima Guerra Mondiale, sarebbe stato contento di questo messaggio di Pace. Un sentito grazie al Sindaco Antonio Decaro ed al Presidente Emiliano che si sono adoperati per la realizzazione di quest’opera, ma soprattutto ai cittadini baresi che la hanno fortemente voluta».