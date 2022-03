Attesa dal 2004, in funzione l'isola ecologica: ecco il calendario per il conferimento dei rifiuti

Atteso dal 2004, da oggi è in funzione il Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti di Via per Mellitto (pochi metri prima dell'ex Preventorio), affidato alla gestione della Teknoservice Srl. Questo il calendario per il conferimento dei rifiuti nella nuova piattaforma: - DAL LUNEDI’ AL SABATO dalle ore 07:00 alle ore 13:00 - GIOVEDI’ POMERIGGIO dalle ore 17:00 alle ore 19:00 - DOMENICA MATTINA: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (DAL 01 APRILE AL 30 SETTEMBRE), dalle ore 07:00 alle ore 13:00 (DAL 01 OTTOBRE AL 31 MARZO) - DOMENICA POMERIGGIO dalle ore 17:30 alle ore 20:30 (DAL 01 APRILE AL 30 SETTEMBRE). Per l’accesso al Centro di Raccolta le utenze devono presentare la seguente documentazione:

UTENZE DOMESTICHE Residenti/non residenti Documento di identificazione / tessera sanitaria Delega del titolare dell’utenza qualora diverso dal titolare e copia del documento di identificazione del delegante (la delega verrà ritirata al momento del conferimento)