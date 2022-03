«Penso che le città del futuro non solo saranno sempre più umanamente multietniche, ma saranno anche multirazziali (animali domestici) e multispecifiche (quelli selvatici)». Lo scriveva, con convinzione e passione, il grande etologo e ambientalista italiano Danilo Mainardi ne “La città degli animali”, dove, descrivendo la “colonizzazione” dei centri abitati da parte degli animali selvatici e non, tratteggiava un futuro fatto di convivialità nelle differenze tra umani e mondo animale. A questa “visione” – di una Cassano futura veramente accogliente per tutti e premurosa verso ogni suo componente - sembrano essersi ispirati Antonio Paciolla, Cristian Pacucci, Vincenzo Proscia e Vito Proscia quando hanno ottenuto dal Comune di Cassano di poter gestire e prendersi cura della nuova area sgambamento cani di via Martiri della Repubblica (ribattezzata “Area Dog 4P”), con l’idea di realizzare uno spazio verde a misura dei sempre più numerosi “amici a quattro zampe”, “cittadini” a tutto tondo ormai di ogni comunità locale.

«Siamo quattro amici - spiegano al nostro giornale - con tanti impegni, lavoro, figli, come molti, ma abbiamo comunque sentito la voglia e trovato gli stimoli giusti per intraprendere questa iniziativa, che si pone come obiettivo il renderci partecipi alla vita sociale del nostro paese e nello stesso tempo la valorizzazione delle aree comunali a disposizione della comunità, cercando di creare aggregazione, cooperazione ed un esempio di inclusione, in questo caso dei nostri amici a quattro zampe». Nella loro iniziativa, dunque, c’è qualcosa di più della semplice passione per “fido”, ma partendo da quel legame per gli “amici pelosetti” c’è un vero e proprio invito alla partecipazione e alla corresponsabilità, valori e atteggiamenti che tanto bene farebbero alla nostra comunità: «Chiaramente – spiegano - questa iniziativa vuole essere aperta a tutti coloro che avranno voglia, nel loro piccolo, di contribuire e aiutarci nel gestire la nostra Area Dog. E con nostra intendiamo di tutti noi Cassanesi». Poche ma precise le regole per i proprietari dei cani che vorranno usufruire dell’area, chiaramente indicate all’ingresso: dall’accesso riservato ai soli cani vaccinati, sani, esenti da infestazioni di parassiti e dotati di microchip, all’impegno per i proprietari di rimuovere e depositare nell’apposito contenitore le deiezioni dei loro animali. Attorno all’area si sta già organizzando una vera e propria rete: «Ci stiamo coordinando – spiegano - anche con le altre realtà sul territorio, quali studi veterinari, pet shop e tutti coloro che hanno a cuore gli animali, per trovare assieme il modo di rendere viva sempre più questa area. E magari, che in futuro se ne possano trovare altre, anche più grandi, per il benessere dei nostri amici a quattro zampe». La “Cassano del futuro”, accogliente e aperta a tutti gli esseri viventi, è già dietro l’angolo.