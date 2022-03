"Decrescita felice", la rivoluzione necessaria: la Puglia per l’energia sostenibile

Il recente conflitto tra Russia e Ucraina ha sollevato tanti problemi prima sottovalutati; tra questi troviamo la dipendenza italiana dal gas russo. Mediamente in un anno in Italia, di tutta l’energia che viene consumata, il 41,8% proviene dal gas naturale importato quasi del tutto dalla Russia. Il gasdotto che lo trasporta attraversa tutta l’Europa e l’Austria, ma passa anche per l’Ucraina, dove ora imperversa la guerriglia. Vi è il rischio, quindi, che il gasdotto venga chiuso e che il nostro Paese non riesca a colmare il vuoto lasciato nel fabbisogno energetico nazionale. A tal proposito il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha pensato ad un piano d’azione che prevede opzioni sia a lungo che a breve termine. Queste ultime sono le prescelte perché iniziare ad installare un sistema basato sulle fonti di energia sostenibili richiede tempo superiore a quello che avremmo in caso di chiusura dei rubinetti russi. Tuttavia, se la Russia non ci dovesse più inviare gas ci offrirebbe l’occasione per attuare una rivoluzione sostenibile ed iniziare ad avere più cura dell’ambiente. Abbiamo tante risorse in questo campo che potremmo sfruttare ma che sono state scartate per i lunghi tempi di messa in atto; d’altra parte, se si rinvia ogni volta non ci sarà mai una partenza e tanto meno un avvenire in questo settore. Potremmo utilizzare le centrali elettriche dell’Acquedotto Pugliese, per esempio, le quali già nel 2020 hanno ridotto 2mila tonnellate di anidride carbonica immessa nell’atmosfera. Ogni centrale è situata in un nodo strategico della rete e hanno un by-pass che le rende autonome in assenza di blocchi elettrici o meccanici o in assenza di alimentazione di corrente. Le centrali idroelettriche si trovano ad Andria, Barletta, Corato e Gioia del Colle. Inoltre, la nostra regione ha investito molto sull’energia eolica, che non emette polveri sottili nell’atmosfera e non richiedono costi elevati per l’installazione e la manutenzione, in città come Cerignola, Foggia e Potenza. Per avviare una rivoluzione ecologica in campo energetico dobbiamo prima convertire il nostro pensiero ad una “decrescita felice”, ovvero cercare di ridurre la produzione economica ed i consumi, ristabilendo l’equilibrio nel rapporto tra l’uomo e la natura. Per coloro che aderiscono a questa corrente di pensiero non è importante solo la crescita del PIL, ma viene presa in considerazione la distribuzione della ricchezza per favorire la fascia più povera della popolazione e l’innovazione, fondamentale per trovare soluzioni alternative. “L’unica crescita sostenibile è la decrescita”.