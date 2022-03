La Regione Puglia cerca un privato a cui affidare il complesso immobiliare denominato “Jazzo Nuovo”, da tempo in stato di completo abbandono e oggetto di continui atti vandalici. Una storia tormentata quella del bene demaniale situato all’interno della Foresta Mercadante, che in più di un decennio la Regione Puglia non è riuscita a valorizzare, nonostante le tantissime risorse economiche impegnate, la posizione strategica all’interno della Foresta e la grandezza e la bellezza dell’intero complesso. Le ultime vicende risalgono al 2017, quando il bene viene dato in uso al Parco Nazionale Rurale dell’Alta Murgia, che - a causa delle ristrettezze finanziarie e di personale - non riesce ad attuare progetti di recupero. Ora, a distanza di cinque anni, decaduta la concessione in favore del Parco, “Jazzo Nuovo” è ritornato nella disponibilità della Regione Puglia a cui appartiene e che con la gara indetta nei giorni scorsi, cerca un soggetto privato a cui affidare l’intero complesso, composto da un primo fabbricato in conci di pietra, risalente all’anno 1881 (costituito dal blocco più antico e dall’ampliamento di quest’ultimo con più recenti corpi di fabbrica) e da un secondo fabbricato - denominato “ex-stalla” e ristrutturato nel 2015 – e, infine, da spazi verdi di pertinenza e da una grande zona attrezzata a “parco avventura”, al quale mancherebbe solo il collaudo finale per essere immediatamente utilizzabile. In passato privati e organizzazioni hanno mostrato interesse alla gestione del complesso, ma non si è mai concluso nulla di concreto. Sul destino della struttura, in tutti questi anni, completamente assente e priva di valide progettualità la politica locale nelle sue varie declinazioni, nonostante i programmi elettorali infarciti di “verde” e le promesse di dar corpo alla vocazione turistica di Cassano. Il canone annuale di concessione posto a base di gara ammonta a 5mila euro: un costo molto basso, in considerazione dei consistenti interventi di recupero di cui il nuovo concessionario dovrà inevitabilmente farsi carico, visto lo stato di degrado dell’intero complesso. La concessione dell’immobile avrà una durata di 15 anni. Gli operatori economici interessati a gestire l’immobile dovranno inviare le loro offerte entro il prossimo 6 aprile.