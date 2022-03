Mobilità sostenibile, ecco le tre “charging station”. Di Medio: «Punto in favore dell'ambiente»

Sono giunte a Cassano le tre “charging station” previste dal progetto di mobilità sostenibile approvato in Consiglio Comunale lo scorso dicembre. Posizionate in Piazza Merloni, nei pressi del Villaggio Valleverde e a Lagogemolo «sono stazioni di cambio per bici elettriche - spiega in una nota la sindaca Maria Pia Di Medio -. Ogni stazione è dotata di sei bici elettriche che potranno essere usate per gli spostamenti da e per il nostro territorio in base all’autonomia utilizzata. Potranno essere riconsegnate ad una qualsiasi delle tre stazioni. Il servizio sarà dato in gestione con opportuna gara. E così Cassano - continua la sindaca - mette a segno un altro punto in favore dell’ambiente». «L’ubicazione - spiega ancora la prima cittadina di Cassano - è stata determinata dal percorso della ciclovia dell’Acquedotto (in via di realizzazione nel progetto di Rigenerazione Urbana ed in accordo con la Regione Puglia e AQP che realizzeranno il resto del percorso) e dal tratto Cave - Convento - Foresta. Vogliamo essere ottimisti e sperare che il vandalismo non ci privi anche di queste installazioni ottenute con grande impegno con fondi ministeriali. Facciamo crescere Cassano, rendiamola più bella e accogliente. Distruggere quello che, con fatica economica e di tempo, l’amministrazione, o le Associazioni, realizzano per tutti, significa non amare il proprio paese e non rispettare il lavoro altrui, l’ambiente e coloro che pagano le tasse. E’ inutile fare i discorsi ambientalisti - conclude la Di Medio - se poi con il proprio comportamento si producono solo rifiuti».