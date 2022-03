Legambiente Cassano: «Quale futuro per il verde urbano e gli alberi in città?»

«Quale futuro per il verde urbano e gli alberi in città?». A chiederlo ad amministrazione locale e cittadini è il circolo cassanese di Legambiente. «Da alcuni anni - afferma l'associazione ecologista - , su parecchi alberi di Leccio del nostro centro urbano stiamo assistendo a considerevoli segni di sofferenza. Dai primi rami secchi su alcune alberature isolate, poi il fenomeno si è diffuso a macchia di leopardo. E oggi, guardando lo stato dei monumenti arborei della nostra villa comunale, sembra ormai inarrestabile. La preoccupazione di Legambiente: negli anni la situazione è peggiorata. Cosa è stato fatto per arginare il problema? È stato effettuato un censimento delle piante sofferenti? È stata diagnosticata l’infestazione accertandone la causa (tipo di parassiti o se dovuta ad altre cause da individuare con ulteriori ricerche)? Quali strategie terapeutiche per il recupero dei lecci secchi e quali azioni per prevenire il contagio per gli altri alberi sono state adottate? Salvare i LECCI è auspicabile e doveroso. Basti pensare al loro inestimabile valore economico e storico oltre alla loro valenza ecologica fondamentale nella lotta allo smog e contro i cambiamenti climatici, nel contribuire al risparmio energetico ed idrico oltre che nel preservare la salute e il benessere dei cittadini. Quale sarà il futuro del nostro patrimonio verde cittadino? SIAMO STANCHI DI ASSISTERE ALL’ABBATTIMENTO DI ALBERI. La cura del verde cittadino deve essere programmata negli anni con interventi leggeri che rispettino gli alberi e i loro abitanti. A riguardo ricordiamo all’amministrazione comunale che i criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2020, richiedono esplicitamente che l’aggiudicatario debba evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica. Di seguito riportiamo alcune parti del decreto e del relativo allegato tecnico contenente i CAM, entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del'Ambiente: “…11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo. (Fonte: Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile a cura del Comitato per lo sviluppo del verde urbano). A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni esempi: Gli interventi di potatura devono essere svolt i unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all’avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari. Adottare misure di profilassi come l’asportazione di rami deboli o secchi che possono costituire una facile via di ingresso per i microrganismi patogeni. In particolare, l’aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione…” Da tempo, anni - conclude Pasquale Molinari, presidente Legambiente Cassano - chiediamo una Consulta del Verde pubblico, in cui i cittadini e le associazioni ambientali vengano coinvolti su progetti e decisioni (dalla più semplice alla più complessa) che riguardano il verde cittadino a cominciare dalla riqualificazione degli spazi urbani (piazze) dove di superficie verde ne vediamo ben poca (rispetto alla solita parte pavimentata)».