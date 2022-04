Per sport e tempo libero il Comune di Cassano spende appena 1,15 euro per abitante

Un euro e quindici centesimi. A tanto ammonta la spesa pro capite del Comune di Cassano per lo sport e il tempo libero. Il dato lo fornisce una ricerca di Openpolis, fondazione indipendente e senza scopo di lucro che promuove progetti per l'accesso alle informazioni pubbliche, la trasparenza e la partecipazione democratica. Openpolis ha tratto i dati dai bilanci consuntivi del 2020 delle amministrazioni comunali, che prevedono una voce di spesa dedicata a “Sport e tempo libero”. Al suo interno sono considerate tutte le uscite per le società e le associazioni sportive e le relative manifestazioni e iniziative, oltre alla formazione professionale del personale dedicato al funzionamento di queste attività. Sono comprese inoltre le spese per la gestione delle opere pubbliche legate alla pratica sportiva, le strutture per le attività ricreative e le iniziative di promozione dello sport. Tra i Comuni limitrofi praticamente tutti fanno meglio di Cassano, seppur con risultati che non si possono considerare brillanti: Acquaviva con 14,6 euro per abitante, Santeramo 4,8 euro, Altamura 13,39 euro, Bitritto 3,95 euro, Gioia 4,89 euro, Adelfia 2,5 euro e Gravina 7,43 euro. Le prime tre amministrazioni che spendono di più in Puglia sono tutte in provincia di Foggia. In particolare, a Panni la spesa pro-capite ammonta a 754,86 euro, a Candela 151,49, a Roseto Valfortore 82,36. Subito dopo c’è Carosino, la più virtuosa in provincia di Taranto, con 77,27, seguita da Capurso, vicino Bari, con 53.24. Poi è tutto un decrescere fino allo zero assoluto in decine di amministrazioni comunali (dovuto al fatto che molti enti locali non inseriscono le spese, a discapito di un’analisi completa, o perché alla data di elaborazione della ricerca non risultavano accessibili i bilanci consuntivi). Tra i capoluoghi di provincia Brindisi guida la classifica con 16.49 euro per abitante, seguita da Barletta (13.8), Taranto (11.03), Bari (10.41), Lecce (7,69), Foggia (5). La media nazionale è 32.40 pro capite, e vede in testa Trieste con 47.73 euro, quella regionale è 12.05. Intanto il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri nei giorni scorsi ha reso definitiva la graduatoria del bando Sport e Periferie 2020, pubblica a settembre dello scorso anno: il progetto esecutivo di riqualificazione del Polisportivo comunale di via Grumo del valore di circa 1, 4 milioni di euro - approntato dall'amministrazione Di Medio e costato alle casse comunali 50mila euro - è stato definitivamente bocciato perché risultato “non conforme” in quanto carente di documentazione. Non si hanno notizie, al momento, circa l'avviso con il quale l'ente intende invitare gli operatori economici a presentare una manifestazione di interesse per la gestione dell'impianto sportivo di via Grumo. Affidati, invece, i lavori di riqualificazione della palestra Angelillo, che dovrebbero iniziare e concludersi entro l'inizio dell'estate.