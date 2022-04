Solidarietà ed educazione: le iniziative a sostegno della pace del Club per l’Unesco di Cassano

Il grido di aiuto che giunge dall'Ucraina non ha lasciato indifferenti i cittadini e le associazioni. A Cassano, tra gli altri, il Club per l’Unesco è impegnato sia sul fronte della assistenza che del necessario percorso di educazione alla pace. «L'UNESCO - spiega la presidente del Club Rossana Angiulo - utilizza l'istruzione, la scienza e la cultura per informare, ispirare e coinvolgere le persone in tutto il mondo per promuovere la comprensione e il rispetto reciproco e del nostro pianeta: il mondo ha bisogno di pace. Il Club per L’Unesco di Cassano delle Murge, supportando e creando iniziative in linea con gli obiettivi Unesco di testimonianza per la pace fra i popoli, ha individuato una serie di iniziative a sostegno sia del Popolo Ucraino che in campo educativo per la sensibilizzazione e la consapevolezza delle giovani generazioni. Il percorso è iniziato con una raccolta di beni di prima necessità per adulti e bambini, a cui tutti i soci hanno risposto con profonda generosità; in particolare si è provveduto sui singoli pacchi a collocare un cuore. Simbolicamente si è voluto accompagnare questi doni con l’amore della nostra comunità, esprimendo cosi vicinanza ed affetto ai cittadini ucraini. I beni raccolti sono stati donati alla Diocesi di Altamura e alla Caritas di riferimento». «Con attenta riflessione ed analisi sia delle risorse interne che di esigenze sulla comunità - continua la presidente Angiulo -, il Club ha manifestato al Comune di Cassano delle Murge, la propria disponibilità alla realizzazione di un corso basato sulla conversazione, finalizzato a favorire la conoscenza dell’italiano e la conseguente integrazione della popolazione Ucraina pervenuta a Cassano delle Murge; individuando altresì come sede il Palazzo Miani Perotti. E’ stata proposta una prima organizzazione di due giorni a settimana ma con piena disponibilità ad intensificare gli incontri». Poi la formazione delle coscienze: «Al fine di trasmettere un costante messaggio di Pace, in questo momento terribile - afferma al Angiulo - il Club ha proposto al Comune di Cassano delle Murge la realizzazione della PANCHINA PER LA PACE; in particolare, il progetto prevede di dipingere la Panchina con i colori della bandiera della pace coinvolgendo anche le scuole del territorio. Si è proposta la panchina sita presso Piazza Dante Alighieri, in prossimità del Monumento ai Caduti. Infine, il Club promuoverà presso l’I.I.S.S Leonardo/Platone la GIORNATA DELLO SPORT PER LO SVILUPPO E LA PACE , nell’ambito dei Campionati studenteschi organizzati dallo stesso Istituto con una corsa campestre fornendo chiavi di lettura dello Sport quale valore fondamentale capace di promuovere l’integrazione sociale e lo sviluppo economico in contesti geografici, culturali e politici diversi, nonché di diffondere ideali e valori fondamentali come pace, fraternità, solidarietà. Siamo lieti - conclude la presidente dell'associazione - di condividere il nostro lavoro con l’intera comunità ed in particolare con le nuove generazioni, per testimoniare il nostro impegno alla costruzione di una società più giusta, solidale e ambasciatrice di pace».