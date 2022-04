"Corro per la Pace": al Liceo Leonardo la Giornata Internazionale dello Sport per la Pace

Oggi - dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - l’I.I.S.S “Leonardo da Vinci” e il Club per l’Unesco di Cassano delle Murge celebrano insieme alle studentesse e agli studenti, la Giornata Internazionale dello Sport per la pace, proclamata dall’assemblea Generale dell’ONU per riconoscere il ruolo positivo che lo sport ha nel contribuire alla realizzazione dello sviluppo sostenibile e all’avanzamento dei diritti umani. «L’Assemblea Generale dell’ONU, nel 2013 - si legge in una nota del Liceo cssanese - , ha proclamato il 6 aprile Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace (International Day of Sport for Development and Peace – IDSDP), per mettere lo sport al servizio dell’umanità e promuovere una società pacifica e stili di vita sani, associando lo sport alla cultura e all’educazione e salvaguardando la dignità umana senza alcuna discriminazione. Lo sport, dunque, come strumento di pace e come legame tra i popoli. La ricorrenza viene celebrata ogni anno in tutto il mondo, in memoria della data di inizio dei primi Giochi Olimpici dell’era moderna del 1896, svoltisi ad Atene. Scopo della celebrazione è contribuire ad accrescere la consapevolezza del ruolo storico svolto dallo sport nel perseguire sviluppo, pace, parità di genere e integrazione sociale. La Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace 2022 offre l’opportunità di riconoscere lo sport come un potente strumento sociale, capace di promuovere l’integrazione sociale e lo sviluppo economico in contesti geografici, culturali e politici diversi, nonché di diffondere ideali e valori fondamentali come pace, fraternità, solidarietà, non-violenza, tolleranza. In questa Giornata Internazionale, con l’evento “Corro per la pace”, intendiamo celebrare i valori universali dello sport e desideriamo ricordare come la pratica dello sport, che ci consente di avere "una mente sana in un corpo sano", implichi una cultura del fair-play e una formazione etica, che devono essere valorizzate come stile di vita, educando i giovani ad una cittadinanza attiva, alla condivisione e al rispetto delle regole di rispetto e correttezza, alla collaborazione con gli altri, al lavoro di squadra e coinvolgendoli direttamente in un percorso di crescita e formazione sana e consapevole, per combattere ogni forma di violenza e prevaricazione, un'etica di vita insieme e di pace, di cui abbiamo particolarmente bisogno in questi tempi difficili. “Corro per la Pace” è un evento inserito nella fase d’Istituto dei Campionati Sportivi Studenteschi 2022 ed è rivolto alle studentesse e agli studenti del Liceo Scientifico e Classico “Leonardo da Vinci”, Il nostro auspicio è che il prossimo anno scolastico l’iniziativa possa ampliarsi e coinvolgere anche tanti altri studenti, da quelli della Scuola Secondaria di primo grado “Ruffo” di Cassano a quelli di altre scuole del territorio. Il premio, gentilmente offerto dal Club per l’Unesco di Cassano, che si ringrazia, sarà devoluto, per il tramite del Comitato di Acquaviva Delle Fonti, alla Croce Rossa Italiana, impegnata nel perseguimento della salute e di sani stili di vita e nell’inclusione sociale».