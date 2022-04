Alla scoperta della piante spontanee della Murgia nel Bosco di Grottagiglio con Legambiente

Dopo due anni di sospensione per la pandemia torna l’appuntamento con l’escursione tematica sulla Fito-Alimurgia, organizzata dal Circolo Legambiente Cassano. L'evento si terrà domenica 10 aprile, con partenza alle ore 8:15 dal piazzale antistante il Liceo Leonardo, in via Padre Centrullo a Cassano, per il successivo trasferimento nell’area di sosta delle auto per la partenza a piedi. Come sempre l'escursione sarà guidata da Nicola Diomede, esperto conoscitore delle delizie che dispensa la nostra Murgia. «L’uomo - afferma Diomede presentando l'iniziativa - deve comprendere che la sua sopravvivenza è strettamente legata all’ambiente naturale circostante, che la rispettosa simbiosi con il territorio ed i delicati ecosistemi esistenti sul pianeta devono essere rigorosamente gestiti e curati per preservarne gli equilibri e poter quindi consentire la sopravvivenza della nostra specie, garantendoci cibo e protezione. Se osserviamo intorno a noi, molto invece indica che l’umanità sta ignorando questi fondamentali principi e continua indifferente a porre in atto comportamenti irrazionali e poco lungimiranti, con il rischio di rendere infine inabitabile l’unico pianeta a disposizione e ponendo le basi per la sua stessa… estinzione! La nostra “Madre Terra”, nonostante il nostro dissennato agire, continua ad elargire copiosamente i suoi doni naturali fornendo tutto il necessario per poterci nutrire e curare, per sopravvivere anche in tempi di crisi economica o carestie e basterebbe saper gestire con saggezza ed oculatezza queste risorse per assicurarci un futuro sereno. L’uomo è sempre stato un “raccoglitore” e, dopo millenni di esperienza accumulata, ha costituito un cospicuo bagaglio di conoscenza sull’uso delle piante ad uso alimentare, ed è fondamentale non disperdere il sapere antico di queste conoscenze, utilizzando sia l’esperienza tramandata dagli anziani che le ampie banche dati oggi disponibili sul web e contribuire a diffondere informazioni su raccolta selettiva e uso delle piante spontanee, rigogliose sul nostro territorio e di cui, per molte specie, si è già persa la cultura del consumo. Il Circolo Legambiente di Cassano, nel chiaro intento di divulgare che il rispetto per il nostro territorio è una priorità fondamentale, da perseguire con convinzione e saggezza derivanti dall’obbligo morale ed etico di preservarlo per le future generazioni, ripropone quindi la 7ª edizione di “Passeggiando alla riscoperta delle piante spontanee”, escursione naturalistica nella splendida area del Bosco di Grottagiglio». Il termine dell'escursione è previsto per le ore 13.00. Necessaria la prenotazione tramite messaggio sulla pagina Facebook del Circolo, con conferma fino al raggiungimento di un numero massimo stabilito.