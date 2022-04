Race for the Cure: l'importanza della prevenzione in un talk show con la rete senologica pugliese

La Race for the Cure non è solo una corsa in rosa, è l'appuntamento finale e insieme il punto di partenza di un discorso sulla prevenzione e sulla lotta al tumore al seno che non può finire e che ha bisogno dell'apporto di istituzioni, associazioni e cittadini": così Linda Catucci, Presidente comitato regionale Susan g Komen Puglia, ha aperto ieri 8 aprile il talk show su Salute e Sanità in programma all'Università di Bari e condotto da Lorena Saracino, Presidente Corecom Puglia. L'evento ha raccolto attorno allo stesso tavolo tutta la rete senologica pugliese e ha ripercorso, attraverso la voce e gli interventi degli ospiti le tappe principali del percorso che ogni donna con tumore alla mammella deve affrontare e che oggi, in Puglia, sono definite in maniera chiara e univoca nel lavoro svolto dalle Breast Unit. Le 13 unità che si occupano del tumore alla mammella riuniscono in un team multidisciplinare tutti i professionisti che seguono il percorso della donna, accompagnata da un case manager. Ad aprire i lavori è stato Stefano Bronzioni, Rettore Università di Bari: “siamo qui per dire che nessuno è solo e per ribadire i concetti di attenzione e prevenzione. Anche l’università deve concentrare la propria attenzione sulla ricerca applicata al miglioramento della vita, quella quotidiana. I nostri 42mila studenti sono un bacino importante per fare concretamente prevenzione, questa è la casa della prevenzione. I soggetti sono diversi ma la traiettoria è la stessa”. Filippo Anelli, Presidente FNOMCEO, ha ribadito l'attenzione necessaria alla prevenzione e al ruolo dei sanitari, mentre Giovanni Gorgoni, Direttore Generale Aress Puglia ha concentrato il suo intervento su due importanti novità relative proprio alle Brest Unit “Quella delle Breast Unit è una delle prime sottoreti della storia oncologica della regione Puglia - ha sottolineato Gorgoni - Nell’ultimo anno abbiamo sostenuto una importante attività di audit con cui abbiamo accompagnato un importante lavoro di analisi di tutte le Breast Unit e abbiamo avuto la conferma che la nostra regione offre qualità e capacità di prendere il carico le donne affette da tumore alla mammella. Le Breast Unit sono state anche digitalizzate: abbiamo concluso la fase sperimentale e ora possiamo passare ai primi reclutamenti non sperimentali”. Marco Moschetta, responsabile della Radiologia ad indirizzo senologico del Policlinico di Bari ha ricordato che oggi “l'innovazione tecnologica è a servizio della sanità. Già oggi utilizziamo un sistema ecografico capace di produrre immagini in 3D, di grande aiuto soprattutto nell'analisi dei seni giovani”. Giuseppe Melucci, responsabile della Radiologia senologica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ha sottolineato che “la forza dello screening è la programmazione nel tempo e obbedisce a indicatori molto precisi che ci consente di diagnosticare subito e correttamente il tumore alla mammella. Il covid ha abbassato le percentuali di adesione e su questo abbiamo tutti da lavorare molto”. Olindo Custodero, responsabile della Chirurgia senologica dell'ospedale San Paolo di Bari, ha precisato che “nelle breast Unit la donna si sente accolta e guidata, riprende la fiducia nel cammino. La donna incontra specialisti e supporti anche psicologici. C’è una impalcatura che sostiene la donna nel suo percorso che è personalizzato e realizzato da un gruppo multidisciplinare sulle singole esigenze cliniche” Luigi Manca, responsabile della chirurgia seconologica "Città di Lecce" ha ribadito che “le Breast Unit sono una bella realtà della nostra regione che abbiamo costruito nel corso degli ultimi anni: ci sono ancora passaggi da migliorare compresa l’informazione e la corretta comunicazione che consenta alle donne di conoscere le realtà più vicine sul proprio territorio”. Roberto Murgo, già direttore della UOC Chirurgia senologica di San Giovanni Rotondo ha invece ricovato che la ricerca in questo ambito ha fatto importanti passi in avanti perché oggi “i test genomici sono in grado di aiutare le scelte cliniche soprattutto nella gestione dei casi che non rientrano né nell'alto rischio né nel basso rischio e possono guidare le scelte del clinico nella prescrizione dell'ormonoterapia. La novità più importante riguarda proprio la possibilità riservata alle Breast Unit di prescrivere i test genomici". A ribadire il ruolo fondamentale che oggi riveste l'anatomopatologo nella cura del tumore alla mammella, e non solo, è stata Elita Giardina, Prof.ssa ordinaria del Policlinico di Bari: "oggi la diagnosi si fa prima dell'intervento - ha sottolineato - e questo grazie alla capacità di analisi che abbiamo sviluppato e che può guidare non solo il chirurgo ma anche l'oncologo nelle scelte di cura". Il dottor Ranieri ha riportato una importante esperienza avviata nella Chirurgia senologica dell’ospedale Perrino di Brindisi, diretta dal dottor Stefano Burlizzi, che consente di eseguire interventi in anestesia locale. “Naturalmente viene effettuata una attenta selezione – ha sottolineato Ranieri – ma abbiamo già avuto importanti risultati”. A sottolineare il ruolo della Radioterapia è stata invece Santa Bambace, Direttrice UOC Radioterapia dell'ospedale Dimiccoli di Barletta, "la radioterapia oggi è in grado di valutare, anche a distanza, non solo le recidive ma anche gli effetti a lungo termine". Il ruolo svolto dai nuovi farmaci è stato messo in evidenza da Gennaro Palmiotti, Responsabile Oncologia Medica dell'Istituto Giovanni Paolo II di Bari: "oggi abbiamo a disposizione farmaci eccezionali che possono essere somministrati in fasi diverse della cura, prima dell'intervento o dopo, e che ci aiutano a ottenere risultati straordinari in termini di sopravvivenza". L'intervento di Saverio Cinieri, Direttore UOC Oncologia Medica dell'ospedale Perrino di Brindisi, ha sottolineato un aspetto molto importante e molto sentito da parte di tutti coloro che hanno affrontato il cancro, il diritto all'oblio: "dobbiamo condurre tutti insieme una battaglia di civiltà che consenta a chi ha avuto in passato una patologia tumorale di non perdere i propri diritti ma di veder cancellata dalla propria storia la malattia". Cinieri ha invitato a sottoscrivere la petizione popolare sul sito dirittoallobliotumori.org. L'appuntamento con la Race for the Cure è il 13,14 e 15 maggio a Bari. Per informazioni e iscrizioni www.raceforthecure.it